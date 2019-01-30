В Воронеже грабителя задержали с помощью приемов боевой борьбы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-30T13:07:27+03:00

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Вчера, 29 января, на улице Путиловской сотрудники охранного предприятия задержали подозреваемых в грабеже. Сигнал поступил в 16.30 от павильона по продаже табачной продукции.

Как сообщают в компании "Дельта. Системы безопасности", экипаж прибыл на место через восемь минут после вызова. Когда охранник подъезжал к павильону, то заметил, как из дверей павильона выбегают двое. Продавец с криками указывала на эту парочку.

- Охранник выпрыгнул из автомобиля и начал преследовать одного из преступников, - рассказывают в "Дельте". - Злоумышленника настигли и задержали с помощью приемов боевой борьбы.

В итоге мужчину опознала сотрудница павильона. Он полностью признался в содеянном. Его увезли приехавшие на место полицейские. Второго пока ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU