Под Воронежем КамАЗ съехал в водосток и едва не «уронил» бревна

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-30T12:12:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель груженого бревнами КамАЗа из-за сложных погодных условий не справился с управлением на дороге в Аннинском районе – большегруз сполз с дорожного полотна и угодил прямо в водосток на обочине. При этом кузов машины опасно накренился и бревна грозили ссыпаться на землю.

На счастье водителя мимо проезжал экипаж ДПС. Инспекторы заметили угрожающее положение и поспешили на помощь.

- Так как транспортное средство создавало аварийную ситуацию для остальных участников дорожного движения, инспекторы ДПС перекрыли проезжую часть и вызвали автомобиль, оборудованный специальными кранами-манипуляторами, который осуществил выгрузку бревен и помог извлечь транспортное средство из водостока, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU