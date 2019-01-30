2019-01-30T12:19:23+03:00
Общество

В Воронеже над крышей детсада нависла гора снега

В мэрии обещали, что кровлю почистят в течение дня
Юрий КОЗЛОВ
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Очистить крышу обещали сегодня в течение дня.Очистить крышу обещали сегодня в течение дня.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На крыше детсада № 110 (улица Торпедо, 113) на крыше снег толщиной сантиметров 40 сполз вниз и угрожает рухнуть на улицу. Козырька, задерживающего его, нет. Возникла реальная опасность, что вся эта масса может сорваться и покалечить ребенка.

В детсаду сказали, что для чистки крыши у них нет техники. В мэрии заявили, что в функции заведующих детскими садами в подобных ситуациях входит огородить территорию, на которую может упасть снег с крыши, красной ленточкой и направить заявку о необходимости очистки в управу района или в ГО и ЧС. Что касается конкретно детсада № 110, в городской администрации уверяют, что крышу почистят сегодня, 30 января, в течение дня.

В мэрии также сообщили, что с 4 декабря в Воронеже очистили от снега 3156 крыш (правда, нужно учесть, что немалое число кровель убирали несколько раз). В городской администрации также напомнили, что у них нет прямых рычагов воздействия на управляющие компании, не чистящие крыши и дороги во дворах. Максимум, что они могут сделать – направить представление или соответствующий протокол в жилищную инспекцию или в прокуратуру. Эти два ведомства могут сделать дальнейшие шаги, чтобы оштрафовать нерадивых руководителей или даже их дисквалифицировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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