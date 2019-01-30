2019-01-30T11:55:22+03:00
Общество

Сергей Лукин: Необходимо осознавать высокую ответственность всех участников трансформации законодательства о долевом строительстве

28 января сенатор Сергей Лукин принял участие в совещании на тему «Меры обеспечения финансовой устойчивости застройщиков жилья в условиях реализации законодательства о долевом строительстве», состоявшегося в рамках исполнения поручения Совфеда
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении Федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» на пленарном заседании поручила сенаторам во взаимодействии с Минстроем России и при участии Центрального Банка продолжить работу по совершенствованию механизмов строительства жилья в рамках законодательства о долевом строительстве, - отметил Сергей Лукин.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем КамАЗ съехал в водосток и едва не «уронил» бревна
В Воронеже над крышей детсада нависла гора снега
В Воронеже начальница отделения ФНС помогла другу своей дочери заработать 2 миллиона рублей
Самый длинный маршрут Воронежа №16в свяжет Машмет и Придонской
Голосование за двойные названия воронежских улиц остановили
В Воронеже пенсионер ухитрился на продаже колес не заработать, а потерять 95 тысяч рублей
Воронежский мехзавод получил контракт на 1,4 миллиарда рублей
Воронежский "Гаус" перестал быть официальным дилером "Фольксвагена"
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили на вторичном рынке Воронежа
Прокуратура назвала районы Воронежа, где совершается больше всего убийств
В Воронеже покажут рок-оперу «Юнона» и «Авось»
Участницы шоу "Пацанки" покувыркались в Воронеже на батуте
Воронежский механический завод получил контракт на 1,4 млрд. рублей