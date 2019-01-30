Сергей Лукин: Необходимо осознавать высокую ответственность всех участников трансформации законодательства о долевом строительстве

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-30T11:55:22+03:00

28 января сенатор Сергей Лукин принял участие в совещании на тему «Меры обеспечения финансовой устойчивости застройщиков жилья в условиях реализации законодательства о долевом строительстве», состоявшегося в рамках исполнения поручения Совфеда

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- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при рассмотрении Федерального закона о внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» на пленарном заседании поручила сенаторам во взаимодействии с Минстроем России и при участии Центрального Банка продолжить работу по совершенствованию механизмов строительства жилья в рамках законодательства о долевом строительстве, - отметил Сергей Лукин.

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ИСТОЧНИК KP.RU