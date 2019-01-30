2019-01-30T11:42:01+03:00
Происшествия

В Воронеже начальница отделения ФНС помогла другу своей дочери заработать 2 миллиона рублей

Теперь ее будут судить за злоупотребление должностными полномочиями
Виктор ПАВЛОВ
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Бывшую начальницу межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Воронежской области обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности дела рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области.

Начальница очень уж сдружилась с руководителем фирмы, который - цитируем следователей - "поддерживал близкие отношения с ее дочерью". Тот однажды воспользовался правом на возмещение налога на добавленную стоимость и получил 2 миллиона рублей. Ну а женщина взяла под свое крыло проверку бухгалтерской и налоговой отчетности. Как позже выяснилось, там были ошибки, и едва ли случайные.

- На предварительном следствии обвиняемая признала вину. Обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорят в СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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