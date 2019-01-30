2019-01-30T11:44:59+03:00
Общество

Голосование за двойные названия воронежских улиц остановили

Среди участников опроса оказалось неожиданно много иногородних
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Нельзя сказать, что идея голосования провалилась. Для опроса будут искать другую площадкуНельзя сказать, что идея голосования провалилась. Для опроса будут искать другую площадкуФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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На прошлой неделе краевед Ольга Рудева обратила внимание, что голосование за двойные названия улиц в группе городской администрации "Вконтакте" проходит, мягко говоря, странно. Под опросами с завидной регулярностью появлялись гневные комментарии людей из разных городов страны - от Уфы до Хабаровска. В личной информации многих из них указывалась принадлежность к разнообразным коммунистическим общественным объединениям. Все это выглядело как намеренная информационная атака.

В городской администрации поспешили отреагировать:

- Голосование по дополнительным табличкам временно приостановлено, в связи с тем, что в опросах стали массово участвовать представители других городов страны, а администрацию города в данном случае интересует мнение именно воронежцев. Этот факт побудил нас искать альтернативные площадки для выявления мнения населения, - сообщают в мэрии. - Вместе с тем, хотим отметить, что мы уважаем мнение каждого воронежца, благодарим за участие в опросах, активную жизненную позицию и любовь к нашему многовековому прекрасному и удивительному городу! Результаты состоявшихся опросов будут переданы на рассмотрение городской комиссии по культурному наследию.

Критиковал площадку для голосования и кандидат исторических наук Владимир Размустов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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