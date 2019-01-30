В Воронеже пенсионер ухитрился на продаже колес не заработать, а потерять 95 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-30T11:24:38+03:00

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64-летний воронежец стал жертвой мошенника. Он разместил в Интернете объявление о продаже автомобильных колес. Вскоре ему позвонил мужчина, сказал, что готов их купить, и предложил кинуть деньги на карту пенсионера. Пожилой мужчина по просьбе «покупателя» пошел к банкомату, и сделал там несколько операций, позволивших узнать его индивидуальные данные. Мошенник, воспользовавшись ими, списал с карты 95 тысяч рублей. Пенсионер пошел жаловаться в городской отдел полиции № 2.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские ищут афериста, однако, как показывает практика, найти его будет нелегко. Поэтому стражи порядка настоятельно рекомендуют не делать ничего по инструкции позвонивших вам незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU