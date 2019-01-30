Воронежский мехзавод получил контракт на 1,4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-30T10:52:29+03:00

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Воронежский механический завод и ОАО "Коломенский завод", входящий в "Трансмашхолдинг", подписали трехлетний контракт в размере 1,4 млрд. руб. Предмет соглашения - изготовление агрегатов и комплектующих для железнодорожного транспорта.

Как сообщают на мехзаводе, по отношению к 2017 году предприятие троекратно увеличит выпуск оборудования для железнодорожной техники. Идут переговоры по освоению новых изделий.

- Мы продолжаем наращивание объемов гражданской продукции. К 2020 году на ВМЗ планируется создание отдельного производства агрегатов и комплектующих для железнодорожной техники общим объемом в 1,2 млрд. руб., - сообщил директор Воронежского механического завода – филиала «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Сергей Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU