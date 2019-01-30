2019-01-30T09:00:58+03:00
Авто

Эксперты назвали самые продаваемые автомобили на вторичном рынке Воронежа

Иномарок совсем мало
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Примерно так видят подержанную "Приору" с пятью владельцами в ПТС ее очередные покупателиПримерно так видят подержанную "Приору" с пятью владельцами в ПТС ее очередные покупателиФото: ТАСС
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В десятке самых продаваемых автомобилей в Воронеже - только две иномарки. Это "Форд-Фокус" и "Дэу-Нексия". Все остальные восемь позиций занимают "Лады". Таковы данные "Авито.Авто".

Пъедестал таков: бронза - у "Фокуса" (средняя цена - 340 тысяч рублей), серебро - у ВАЗ-2114 (средняя цена - 110 тысяч рублей), золото - у "Приоры" (средняя цена - 227 тысяч рублей). Последняя, кстати, подорожала на 1% по сравнению с предыдущим годом. Все остальные автомобили из топа стали дешевле. Сильней всего дешевели "четырнадцатая", "двенадцатая" (обе - на 10%) и "девятая" (на 12%).

Кстати, Воронеж занял третью строчку среди крупных городов по доступности автомобиля. Средняя цена машины (около 366 тысяч рублей) ниже только в Ульяновске и Омске (почти 346 тысяч и 304 тысячи соответственно). Дороже всего машины продают в Москве. Средняя цена - почти 548 тысяч рублей.

Еще год назад наши источники сообщали, что в лидеры по продажам на рынке авто с пробегом рвутся "Киа-Рио" и "Хендэ-Солярис". Этот факт отмечал и гость радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Дмитрий Чембарцев, и аналитики Drom. То ли "Рио" и "Солярисов" так уж много, как кажется, то ли люди не спешат от них избавляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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