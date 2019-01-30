2019-01-30T08:27:44+03:00
Происшествия

Прокуратура назвала районы Воронежа, где совершается больше всего убийств

Судя по этим данным, самое безопасное место - Центральный район
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В 2018 году в регионе зафиксировано на 18,4% убийств меньше, чем в 2017 (84 против 103). Об этом сообщают областной прокуратуре. Отметим, что снижение произошло, в основном, из-за данных по Воронежу (число упало с 44 до 28). А вот область, увы, стабильна - 59 против 56.

Страшное число выросло в Ленинском (с 1 до 5) и Советском (с 9 до 12) районах Воронежа, снизилось - в Железнодорожном (с 13 до 2), Коминтерновском (с 8 до 2) и Левобережном (с 11 до 6). В Центральном районе зафиксировано одно убийство.

Отдельная категория преступлений - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Число таких дел снизилось на 29,3%. В городе их стало меньше в Железнодорожном и Левобережном районах. В Центральном не зафиксировали ни одного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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