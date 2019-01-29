2019-01-30T00:38:49+03:00
Звезды

В Воронеже покажут рок-оперу «Юнона» и «Авось»

Авторскую версию спектакля привезет театр Алексея Рыбникова
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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4 февраля в Воронеж на гастроли снова привезут самую известную рок-оперу российской сцены - историю любви "Юнона" и "Авось". Ее впервые показали в 1981 году, с тех пор спектакль неизменно идет на аншлагах не только в России, но и по всему миру.

В столице Черноземья покажут авторскую версию композитора Алексея Рыбникова, призванную возвратить изначальную идею авторов.

Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Вокальные номера рок-оперы поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»).

Спектакль покажут 4 февраля в театре оперы и балета, начало в 19.00. (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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