Участницы шоу "Пацанки" покувыркались в Воронеже на батуте

СЕГОДНЯ 22:50 2019-01-29T22:55:08+03:00

Изменить размер текста: A A

28 января в одно из развлекательных заведений Воронежа наведались учстницы популярного шоу "Пацанки". Победительница второго сезона шоу, наша землячка Татьяна Бурая вместе с участницей третьего сезона, бывшей футболисткой Анной Костиной неожиданно посетили батутный центр "Невесомость" на Левом берегу.

Девушки провели пару часов в зале, прыгали на батутах, пробовали делать сальто, кувыркались в кубиках.

- Девушки пришли без предупреждения. Но мы сразу их узнали. Они вели себя не как звезды, очень демократично, юморили и веселились, - рассказали в батутном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU