2019-01-29T22:55:08+03:00
Звезды

Участницы шоу "Пацанки" покувыркались в Воронеже на батуте

Наша землячка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото батутного центра "Невесомость"фото батутного центра "Невесомость"
Изменить размер текста:

28 января в одно из развлекательных заведений Воронежа наведались учстницы популярного шоу "Пацанки". Победительница второго сезона шоу, наша землячка Татьяна Бурая вместе с участницей третьего сезона, бывшей футболисткой Анной Костиной неожиданно посетили батутный центр "Невесомость" на Левом берегу.

Девушки провели пару часов в зале, прыгали на батутах, пробовали делать сальто, кувыркались в кубиках.

- Девушки пришли без предупреждения. Но мы сразу их узнали. Они вели себя не как звезды, очень демократично, юморили и веселились, - рассказали в батутном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский механический завод получил контракт на 1,4 млрд. рублей
Администрация поселка в Воронежской области без повода «кошмарила» фермера
Воронежский «Буран» проиграл второй матч подряд
В Воронежской области пенсионер избил клюкой участкового
Прокуратура разбирается, почему в центре Воронежа не чистили тротуары от снега
Воронежская «МРСК Центра» продолжит судиться с антимонопольщиками
Воронежца, выкладывавшего в интернете фото малолетних девочек, отправили за решетку
В Воронежской области мужчина из ревности зарезал жену
В Воронежской области увеличилась циркуляция вирусов гриппа
Воронежцы сняли на видео, как медицинский автомобиль не может из-за снега подъехать к больнице
Воронежская лыжница выиграла первенство ЦФО
Угонщик из Воронежской области загнал чужую машину в сугроб
Воронеж обогнал половину годов-миллионников по высоте новостроек
Вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов оставил должность
В Воронежской области посадили в тюрьму студента ВГУ, продававшего синтетические наркотики
Во время перелета из Воронежа в Сочи прямо в самолете начался «дождь»
В Воронеже в доме на улице Матросова разрушились балконные плиты
Единороссы Воронежской области переизбрали лидера регионального отделения
В Воронеже отреставрируют «Дом Федорова»
В Воронеже в торговом центре женщина ударила шестилетнего мальчика по лицу
Воронежский аэропорт запустил автоэкспрессы для иногородних пассажиров