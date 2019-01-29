Участницы шоу "Пацанки" покувыркались в Воронеже на батуте
Наша землячка
фото батутного центра "Невесомость"
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28 января в одно из развлекательных заведений Воронежа наведались учстницы популярного шоу "Пацанки". Победительница второго сезона шоу, наша землячка Татьяна Бурая вместе с участницей третьего сезона, бывшей футболисткой Анной Костиной неожиданно посетили батутный центр "Невесомость" на Левом берегу.
Девушки провели пару часов в зале, прыгали на батутах, пробовали делать сальто, кувыркались в кубиках.
- Девушки пришли без предупреждения. Но мы сразу их узнали. Они вели себя не как звезды, очень демократично, юморили и веселились, - рассказали в батутном центре.
ИСТОЧНИК KP.RU