2019-01-29T22:37:42+03:00
Общество

Воронежский механический завод получил контракт на 1,4 млрд. рублей

Там будут изготавливать комплектующие для железнодорожного транспорта
Олег ИВАНОВ
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К 2020 году на ВМЗ планируется создание отдельного производства агрегатов и комплектующих для железнодорожной техникиК 2020 году на ВМЗ планируется создание отдельного производства агрегатов и комплектующих для железнодорожной техникиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежский механический завод подписали трехлетний контракт на 1,4 млрд. рублей с Коломенским заводом (АО «Трансмашхолдинг»). На ВМЗ будут изготавливать комплектующие для железнодорожного транспорта. Это коллекторы двух видов, приводы распредвалов и вентиляторов, соединительные муфты, антивибраторы, крепежи.

В 2019 году объем товарного выпуска по контракту запланирован на уровне 462 млн. руб. с последующим увеличением годовых объемов более чем в два раза.

- Идут переговоры по освоению новых изделий железнодорожной тематики для «Трансмашхолдинга»: это терморегуляторы, предельные выключатели, новые конструкции привода распредвала, приводы регулятора. Выпуск данной номенклатуры позволит увеличить производство ГП еще на 360 млн. руб. ежегодно, - комментируют в пресс-службе ВМЗ.

Кстати под новые объемы был восстановлен и запущен цех гражданской продукции.

Прорабатывается и вопрос о дополнительных рынках сбыта: ВМЗ рассматривает возможности по закрытию потребностей ремонтных депо (ОАО «ЛокоТех»).

- К 2020 году на ВМЗ планируется создание отдельного производства агрегатов и комплектующих для железнодорожной техники общим объемом в 1,2 млрд. руб. В ближайшее время мы должны стать базовым предприятием, которое будет обеспечивать потребности предприятий «Трансмашхолдинга», в частности, по серийно выпускаемым дизельным двигателям Д49 и перспективным Д300/500, - сообщил директор ВМЗ Сергей Ковалев. - В планах на 2019 год – усиление нефтегазового направления. В первом полугодии товарный выпуск НГО составит 1,5 млрд. руб., заключаются контракты на поставки на второе полугодие. На рынке НГО для нас сложилась благоприятная конъюнктура в связи с реализацией программ импортозамещения и налогового стимулирования нефтегазовой отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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