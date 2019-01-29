Администрация поселка в Воронежской области без повода «кошмарила» фермера

СЕГОДНЯ 22:24 2019-01-29T22:24:59+03:00

Как выяснилось, проверку у местной жительницы провели без какой-либо причины

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Прокуратура Панинского района решила выяснить, как администрация поселка городского типа Панино проводит контроль. Дело в том, что в ноябре 2018 года местный глава поручил своим подчиненным провести проверку исполнения земельного законодательства у местной жительницы.

Вот только основание для проверки стала «кляуза», требующая саму проверку. Вместе с тем, в ней не было никакой информации о каких-либо нарушениях со стороны женщины. Оснований для внеплановой проверки просто не было.

- Прокурор района возбудил в отношении главы администрации Панинского городского поселения дело об административном правонарушении. Дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, - комментируют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU