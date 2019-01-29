Воронежский «Буран» проиграл второй матч подряд

СЕГОДНЯ 22:10 2019-01-29T22:11:58+03:00

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После провального матча с чеховской «Звездой» 2:5 опытные болельщики не ждали ничего хорошего и от противостояния с очень неудобной для «Бурана» карагандинской «Сарыаркой». И были правы.

Уже на шестой минуте игрок гостей Артур Сарваров открыл счет, а на 13-й Вадим Зеленков преимущество хоккеистов из Казахстана – 0:2. Лучик надежды зрителям подарил конец первого периода, когда «Буран» провел несколько острых атак. Одна из них завершилась голом Ильи Круглова – 1:2. Увы, это был последний успех «ураганных» в этом матче.

Второй период все расставил по своим местам. Сначала на 31 минуте Станислав Бутузов (не путать с лидером «Наутилуса»!) реализовал большинство. Ну а на 37-й все стало окончательно ясно. Айрат Зиазов порадовал болельщиков из Казахстана, сделав счет 1:4. Больше он не менялся.

У «Бурана» осталось 45 очков, у на данный момент занимающего 16 место (последнее, которое дает право играть в плей-офф) челябинского «Челмета» - 51. Надо учитывать, что теперь за победу дают два очка, а не три, как раньше. Поэтому отставание выглядит практически непреодолимым.

Чтобы сохранять какие-то шансы на попадание в плей-офф, «Бурану» кровь из носу нужно выигрывать очередной домашний матч 31 января против другой казахской команды – «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Торпедовцы сейчас занимают 15 место с 52 очками в активе. Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU