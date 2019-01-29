В Воронежской области пенсионер избил клюкой участкового

СЕГОДНЯ 20:48 2019-01-29T20:48:10+03:00

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На три года в исправительную колонию общего режима отправится 66-летний житель Бутурлиновского района. Пенсионер и до этого знал, что такое тюрьма не понаслышке, однако теперь ему пришлось ответить по серьезной статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Все произошло в сентябре 2018 года: участковый прибыл к дому 66-летнего мужчины. Тогда что-то не понравилось соседям, вот они и вызвали полицейского. Пенсионер в это время сидел за столом и выпивал. Участковый представился ему и предложил пройти в опорный пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении.

- В ответ на это законное требование сотрудника полиции нарушитель в грубой нецензурной форме ответил отказом, после чего схватил деревянную палку и ударил полицейского по лицу. Тем самым причинив телесные повреждения в виде перелома костей спинки носа и многочисленные ссадины, - рассказали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU