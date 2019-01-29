Прокуратура разбирается, почему в центре Воронежа не чистили тротуары от снега

СЕГОДНЯ 19:50 2019-01-29T19:53:01+03:00

Часть автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и остановок общественного транспорта Центрального района не очищались от снега Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Ночью 29 января с улиц Воронежа было вывезено 5187 кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на работу было отправлено 206 спецмашин. Однако некоторые улицы так и остаются труднопроходимыми: и речь идет не о каких-то задворках на краю города, а о центре Воронежа.

Вот и в прокуратуре Центрального района решили проверить, как выполняет свои обязанность МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района» .

- В результате ненадлежащего исполнения требований к качеству зимней уборки часть автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и остановок общественного транспорта Центрального района не очищались от снега и снежно-ледяных образований, что затрудняло передвижение пешеходов и автомобильного транспорта, - комментируют в прокуратуре.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района».

ИСТОЧНИК KP.RU