2019-01-29T19:53:01+03:00
Общество

Прокуратура разбирается, почему в центре Воронежа не чистили тротуары от снега

Уже возбуждено административное дело
Олег ИВАНОВ
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Часть автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и остановок общественного транспорта Центрального района не очищались от снегаЧасть автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и остановок общественного транспорта Центрального района не очищались от снегаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ночью 29 января с улиц Воронежа было вывезено 5187 кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на работу было отправлено 206 спецмашин. Однако некоторые улицы так и остаются труднопроходимыми: и речь идет не о каких-то задворках на краю города, а о центре Воронежа.

Вот и в прокуратуре Центрального района решили проверить, как выполняет свои обязанность МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района» .

- В результате ненадлежащего исполнения требований к качеству зимней уборки часть автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и остановок общественного транспорта Центрального района не очищались от снега и снежно-ледяных образований, что затрудняло передвижение пешеходов и автомобильного транспорта, - комментируют в прокуратуре.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица МБУ «Комбинат благоустройства Центрального района».

ИСТОЧНИК KP.RU

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