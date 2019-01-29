2019-01-29T19:44:00+03:00
Общество

Воронежская «МРСК Центра» продолжит судиться с антимонопольщиками

Пока же суд встал на сторону УФАС
Олег ИВАНОВ
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ПАО «МРСК Центра» попытается обжаловать решение областного Арбитражного суда, который отклонил жалобу компании на необоснованность постановления воронежского УФАС.

9 ноября 2018 года антимонопольщики решили, что сетевая организация не выполнила в установленный срок мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, предусмотренные договором, агрохолдинг «Рамонская индейка».

- Арбитражными судами четырех инстанций было подтверждено невыполнение ООО Агрохолдинг «Рамонская индейка» обязательств, установленных договором, и приостановление ПАО «МРСК Центра» исполнения своих обязательств в соответствии с гражданским законодательством. При этом Арбитражный суд Центрального округа в своем постановлении прямо указал, что в случае неисполнения договора технологического присоединения заявителем сетевая организация вправе приостановить со своей стороны исполнение договора, а затем отказаться от его исполнения, - комментируют в сетевой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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