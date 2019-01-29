Воронежца, выкладывавшего в интернете фото малолетних девочек, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 18:49 2019-01-29T18:49:47+03:00

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Три гола колонии общего режима - такой приговор вынес Советский районный суд 30-летнему жителю Воронежа. Он признан виновным по статье «Приобретение и хранение в целях распространения и публичной демонстрации... материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

В феврале 2018 года этот мужчина загрузил на свой смартфон порнографию с изображениями несовершеннолетних. Извращенец зарегистрировался под вымышленным именем в социальной сети «Вконтакте» и выкладывал в общие чаты фото малолетних девочек. Теперь у него есть три года, чтобы осмыслить то, что он делал.

ИСТОЧНИК KP.RU