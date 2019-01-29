В Воронежской области мужчина из ревности зарезал жену

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-29T18:33:05+03:00

Он сам вызвал ей скорую помощь, но было поздно

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18 января примерно в 23:55 в реанимацию одной из больниц Хохольского районо привезли 65-летнюю жительницу села Петино с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Женщина была госпитализирована и прооперирована, однако 21 января скончалась.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские вскоре задержали 64-летнего жителя села Петино. Это бывший супруг погибшей женщины.

Мужчина признался, что 18 января во время застолья они поссорились. Он приревновал. Не сдержался и взял кухонный нож. Мужчина было одумался, но поздно. Он уже успел ударить. Поспешил вызвать скорую помощь, но дальше вы все уже знаете. Теперь ревнивца ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU