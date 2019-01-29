В Воронежской области увеличилась циркуляция вирусов гриппа

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-29T18:00:22+03:00

Для того чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой организм Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В Роспотребнадзоре по Воронежской области рассказали о результатах мониторинга за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями. Так, с 21 по 28 января за медицинской помощью обратились 9037 жителей региона. В большинстве своем это дети до 14 лет – 5472. Однако, как уверяют специалисты, показатели заболеваемости ниже эпидемических порогов.

- Заболевания обусловлены как вирусами негрипппозной этиологии (представлены вирусами парагриппа, аденовиирусами, риновирусами), а также вирусами гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В. Отмечается увеличение циркуляции вирусов гриппа, - комментируют в Роспотребнадзоре.

В регионе сейчас в оперативном режиме проводится мониторинг за количеством отсутствующих детей в школах по причине болезни.

Напомним, только в Воронеже 14 школ частично закрыты на карантин

- Для того чтобы предупредить заболевание необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если Вы промочили ноги, необходимо пропарить их сразу по возвращении домой, - напоминают в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU