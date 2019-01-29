Воронежцы сняли на видео, как медицинский автомобиль не может из-за снега подъехать к больнице

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-29T17:42:15+03:00

В облздраве отмечают, что это не машина скорой помощи

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- Позор, детская реанимация не может подъехать к приемному отделению хирургии ! Дороги тут не чищенные, администрация города Воронежа обратите, пожалуйста, внимание. Ведь возможно и вашим детям, внукам понадобится помощь врачей, - этот комментарий появился 29 января в социальных сетях в группе «Подслушано в Воронеже» под видео, на котором автомобиль с красным крестом никак не может преодолеть сугроб.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница №1». Однако, как отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, он не является реанимобилем или машиной скорой помощи.

Данный автомобиль используется для транспортировки пациентов, находящихся на лечении в стационаре больницы, в другие медорганизации, например, для консультации.

- В данном конкретном случае автомобиль отвез пациента в хирургический корпус БУЗ ВО «ОДКБ №2». Пробуксовывание автомобиля никак не повлияло ни на работу учреждений, ни на транспортные потоки на больничной территории, - заявили в облздраве.

По заявлению представителей департамента, очистку дороги у хирургического корпуса затрудняет то, что за сутки здесь проходит более тысячи машин с больными детьми, а расположение корпуса не позволяет очищать подъездные пути механизировано.

- Поэтому ежедневно персонал расчищает снег вручную, а также регулярно очищает от снега крыши и сбивает сосульки. Очистка дорог на территории ОДКБ №2, а это 10 тыс. кв. м, проводится ежедневно силами собственных коммунальных служб больницы, - ответили в облздраве.

podslushano_voronezh Машина скорой помощи застряла в Воронеже

ИСТОЧНИК KP.RU