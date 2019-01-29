2019-01-29T17:32:17+03:00
Спорт

Воронежская лыжница выиграла первенство ЦФО

Этой победой она обеспечила участие в чемпионате России
Юрий КОЗЛОВ
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Дарья Рогозина.Дарья Рогозина.Фото: cspsk-vrn.ru
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Дарья Рогозина выиграла чемпионат ЦФО по лыжным гонкам, проходивший в городе Рыбинск Ярославской области.

В гонке на 10 километров свободным стилем на старт вышли 53 спортсменки. Первый круг Дарья завершила на третьем месте – на 12 секунд ее опередили Майя Якунина из Калужской области и Ольга Яшина из Московской области. Но наша спортсменка, видимо, копила силы на второй круг. Его она пробежала так быстро, что в итоге победила в гонке, опередив занявшую второе место Якунину на пять секунд.

- Конкуренция была сильная. Несмотря на это, Дарья держала скорость в гонке с самого начала и потом вырвалась вперед в финале, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области Сергей Севрюков.

Теперь Дарья Рогозина будет представлять нашу область на чемпионате России по лыжным гонкам. Он пройдет в деревне Кононовская Архангельской области в «Центре лыжного спорта «Малиновка» с 29 марта по 7 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU

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