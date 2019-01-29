2019-01-29T17:10:04+03:00
Происшествия

Угонщик из Воронежской области загнал чужую машину в сугроб

Найти преступника удалось по записям видеокамер
Олег ИВАНОВ
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21 января примерно в 21:00 по улице Ленинской Поворино возвращался домой 32-летний местный житель. Проходя мимо магазина, он заметил припаркованный автомобиль «ВАЗ-21063», принадлежащий его приятелю. Подойдя поближе, мужчина обнаружил, что дверь не заперта, а ключи - в замке зажигания.

Обрадовавшись удаче, он решил воспользоваться случаем, и немного покататься на чужом автомобиле. Но мужчина проехал лишь полтора метра, после чего застрял в сугробе. Попытки выехать из «снежной ловушки» ни к чему не привели. Тогда горе-угонщик позвал на помощь случайного прохожего. Но даже вместе у них ничего не получилось. Тогда, разозлившись, мужчина бросил автомобиль поперек дороги и ушел домой.

В этот же вечер 41-летний хозяин, обнаружив автомобиль в сугробе, написал заявление в отдел полиции. С помощью записи с камеры видеонаблюдения на угонщика удалось выйти. В отделе полиции мужчина во всем сознался.

Ему грозит уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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