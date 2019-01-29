2019-01-29T16:59:52+03:00
Общество

Воронеж обогнал половину годов-миллионников по высоте новостроек

С начала 90-х этажность городов России увеличилась вдвое
Юлия ТЕРНОВА
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Специалисты портала "Циан" пришли к выводу о том, что средняя этажность российских городов возросла в два раза с начала 90-х годов. Сегодня по крупным городам РФ этажность новостройки составляет 13 этажей. В Москве этот показатель равен 20,5 этажам, в Екатеринбурге - 17,4, в Красноярске - 17,1. Воронеж среди миллионников в этом рейтинге расположился ровно посередине. Оказалось, в новеньком воронежском здании в среднем бывает 15,2 этажа.

На одной строке с Воронежем расположилась Самара, на доли десятых обогнали Ростов-на-Дону и Новосибирск. Слегка отстают Пермь, Санкт-Петербург и Казань. В хвосте рейтинга оказался Омск с показателем в 12 этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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