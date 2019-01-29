В Воронежской области посадили в тюрьму студента ВГУ, продававшего синтетические наркотики

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-29T16:58:45+03:00

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В Павловском районном суде вынесли приговор по делу 23-летнего студента ВГУ.

Юноша занимался тем, что делал «закладки» зелья в тайниках и сообщал о том, где они находятся, через мобильное приложение «Телеграм». Естественно, после того, как за наркотики поступала оплата.

В конце января студент забрал оптовую партию наркотика в лесополосе недалеко от одного из домов на Московском проспекте. Его он должен был перевезти в Павловск. В райцентре наркокурьера задержали полицейские. Во время обыска у студента нашли 25 пакетов с синтетическим наркотиком пирролидиновалерофеноном, еще два пакета он уже заложил в тайник.

- В суде юноша отрицал причастность к преступлению, выдвигая различные алиби, - рассказали в прокуратуре Павловского района. – Однако доказательств его вины было достаточно, и суд приговорил студента к пяти годам колонии строгого режима. Его арестовали прямо в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU