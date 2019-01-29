2019-01-29T16:29:12+03:00
Общество

Во время перелета из Воронежа в Сочи прямо в самолете начался «дождь»

Почему появились странные «осадки» пассажирам не объяснили
Олег ИВАНОВ
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К счастью, необъяснимые осадки не помешали удачному приземлениюК счастью, необъяснимые осадки не помешали удачному приземлениюФото: принтскрин видео.
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Под своеобразный «дождь» попали пассажиры самолета авиакомпании «Руслайн», который следовал из Воронежа в Сочи. Стойкости людей, летевших на курорт 29 января, можно только позавидовать: они не только не подняли шум, но и взяли пластиковые стаканчики и подставили их под капли.

Почему вода внезапно начала капать с потолка? Никто из бортперсонала не объяснил этого пассажирам. Однако необычное явление повторилось дважды: вначале во время взлета в Воронеже, а потом непосредственно перед посадкой в Сочи. К счастью, необъяснимые осадки не помешали удачному приземлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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