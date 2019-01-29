В Воронеже в доме на улице Матросова разрушились балконные плиты

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-29T15:51:02+03:00

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Несущие конструкции балконов повреждены, разрушены балконные плит и арматура - это лишь часть проблем, которые со временем обрушились на многоквартирный дом № 123 на улице Матросова. Как еще сам дом устоял?

В итоге местная жительница обратилась в государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Инспектору не долго пришлось искать проблемные места.

Все видно, как говорится, невооруженным глазом: на потолках двух подъездов отслоилась штукатурка, да так, что уже видна арматура.

- Управляющей домом организацией не проведены мероприятия по обеспечению безопасности граждан и предупреждению дальнейшего развития деформации, не проведена ревизия электрических щитов и электропроводки, не произведена уборка мест общего пользования, обметание паутины, мытье окон, - комментируют в региональной ГЖИ.

По итогам проверки АО «УК Ленинского района» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, инспекция обратилась в администрацию города с предложением рассмотреть вопрос о проведении капремонта в указанной многоэтажке.