Единороссы Воронежской области переизбрали лидера регионального отделения

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-29T15:32:47+03:00

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Внеочередная 33-я конференция Воронежского регионального отделения партии «Едина Россия» состоялась 29 января. В ходе конференции прошли перевыборы секретаря регионального отделения на следующие 5 лет, политсовета и президиума регионального Политсовета Партии. Это связано с изменениями и дополнениями в Устав, принятыми на 18 съезде партии 8 декабря 2018 года.

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