В Воронеже отреставрируют «Дом Федорова»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-01-29T15:25:43+03:00

Уже объявлен аукцион на проект капремонта

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Фонд капремонта Воронежской области разместил аукцион на проектирование капремонта «Дома Федорова», что расположен по адресу: дом №60, улица Коммунаров. Начальная она же максимальная цена лота составляет 661,5 тыс. рублей.

Победителю аукциона до 30 сентября 2019 года предстоит произвести обследование конструктивных элементов этого объекта культурного наследия. Он также подготовит историко-культурную экспертизу и разработает полный проект реставрации. Итоги будут подведены 22 февраля.

Участвовать в конкурсе могут лишь компании, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций и имеющие необходимые лицензии для работы с объектами культурного наследия.

- Согласно региональной программе, в «Доме Федорова» планируется капитально отремонтировать фасад, в том числе выходы из подъездов, кровлю, фундамент, системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, - отметили в пресс-службе Фонда капремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Двухэтажный дом из красного кирпича, построенный в конце XIX – начале XX века, ни разу капитально не ремонтировался. Изначально здание принадлежало семье Федоровых, глава которой владел воронежским пивзаводом. С 1908 года здесь жил известный воронежский архитектор Медведев.