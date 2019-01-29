В Воронеже в торговом центре женщина ударила шестилетнего мальчика по лицу

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-29T15:31:48+03:00

Ей не понравилось, как он общался с ее дочкой

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В понедельник, 28 января, около шести часов вечера в игровой зоне на третьем этаже торгового центра «Арена» случилось ЧП. Матери одной из девочек, забавлявшейся там, показалось, что мальчик, резвившийся неподалеку, ведет себя неподобающе по отношению к ее чаду. Недолго думая, она подошла к чужому ребенку и ударила его ладонью по лицу.

Понятное дело, мальчик заплакал, и за него заступилась его мама. Женщина решила не спускать конфликт на тормозах, а разобраться с обидчицей по полной программе.

- Она подала заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. У мальчика нет ни ушибов, ни синяков. Так что вряд ли женщину, распустившую руки, серьезно накажут.