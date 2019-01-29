Воронежский аэропорт запустил автоэкспрессы для иногородних пассажиров
Международный аэропорт Воронеж запускает систему автоэкспрессов для иногородних пассажиров не только к международным рейсам, но и к внутренним. Правда, работать они будут уже на коммерческой основе.
Автобусы экспресс-сообщения в аэропорт на первом этапе будут ходить по расписанию, составленному с учетом пиковых часов к прибытию авиарейсов. Далее, с учетом количества заявок.
- Пассажир сам может выбирать удобное для себя время поездки, даже с расчетом дополнительного пребывания в городе. Однако, при этом стоит учесть, что к рейсам внутренних авиалиний следует прибыть в аэропорт не позднее, чем за час до вылета, а к международным – не позднее, чем за полтора часа, чтобы пройти все предполетные формальности, - комментируют в пресс-службе аэропорта.
Система электронного бронирования билетов на междугородные автобусы пока запущена в тестовом режиме.