В Воронеже из-за заваренного мусоропровода подъезд многоэтажки превратился в свалку

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-29T14:28:12+03:00

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Была ли на то причина или нет, но в доме №27 на улице Иркутская почему-то заварили все мусороприемники, что находились внутри многоэтажки. Местные жители уверены, что местная УК «Город будущего» нарушила закон. Но все самое интересное началось после.

Александр Леонов показал во что превратились подъезды высотки после нововведения. 29 января он прислал фотографии: видимо, некоторые жильцы данного дома решили бунтовать против заваренного мусоропровода и выбрасывать все просто на лестничную клетку. Получилось, мягко говоря, странно.

- Никто не снимает вины с самих жильцов, но добропорядочные жильцы не должны страдать, - уверен Александр. - УК «Город будущего» не выполняет свои обязанности.

По словам жильца, сотрудники управляющей компании просто перестали убирать подъезды. В итоге «внутридомовая» мусорка продолжает разрастаться.