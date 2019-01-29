Житель Воронежа организовал наркопритон
Ему грозит до 4 лет заключения
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На 36-летнего воронежца завели уголовное дело за организацию притона для потребления наркотиков.
Неоднократно судимый житель Коминтерновского района неоднократно предоставлял свою квартиру в многоэтажке на улице Багрицкого для тех, кто потребляет наркотики. В помещении при обыске нашли шприцы для употребления наркотических средств.
Задержанному за организацию наркопритона грозит до четырех лет лишения свободы.