В Воронеже 14 школ частично закрыты на карантин

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-29T13:44:34+03:00

Пока ни школы, ни детсады полностью не закрывают Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За неделю число классов, отправившихся на лечение, увеличилось в несколько раз

Изменить размер текста: A A

Уже 44 класса в 14 школах Воронежа закрыты на карантин. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, всего неделю назад речь шла только о 12 классах. Несмотря на то, что, по словам специалистов Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидпорога на 29,6%, кажется, что ситуация все-таки серьезно ухудшается.

Пока полностью закрытых муниципальных общеобразовательных школ или детских садов нет. Но если темп распространения вирусов сохранится, то, можно предположить, что будут введены внеочередные «каникулы» и для всех учащихся.

Пока же ограничения введены в лицее №5, СОШ №4, №50, №16, №101, №61, №77, №97, №38, №69, а также в гимназии им Н.Г Басова, ВУВК им.Киселева, гимназии им.Кольцова и гимназии им.Никитина.