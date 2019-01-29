2019-01-29T13:44:34+03:00
Общество

В Воронеже 14 школ частично закрыты на карантин

За неделю число классов, отправившихся на лечение, увеличилось в несколько раз
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Пока ни школы, ни детсады полностью не закрываютПока ни школы, ни детсады полностью не закрываютФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Уже 44 класса в 14 школах Воронежа закрыты на карантин. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, всего неделю назад речь шла только о 12 классах. Несмотря на то, что, по словам специалистов Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидпорога на 29,6%, кажется, что ситуация все-таки серьезно ухудшается.

Пока полностью закрытых муниципальных общеобразовательных школ или детских садов нет. Но если темп распространения вирусов сохранится, то, можно предположить, что будут введены внеочередные «каникулы» и для всех учащихся.

Пока же ограничения введены в лицее №5, СОШ №4, №50, №16, №101, №61, №77, №97, №38, №69, а также в гимназии им Н.Г Басова, ВУВК им.Киселева, гимназии им.Кольцова и гимназии им.Никитина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в доме на улице Матросова разрушились балконные плиты
Единороссы Воронежской области переизбрали лидера регионального отделения
В Воронеже отреставрируют «Дом Федорова»
В Воронеже в торговом центре женщина ударила шестилетнего мальчика по лицу
Воронежский аэропорт запустил автоэкспрессы для иногородних пассажиров
В Воронеже из-за заваренного мусоропровода подъезд многоэтажки превратился в свалку
Житель Воронежа организовал наркопритон
Более 60 воронежцев потеряли миллионы рублей в финансовой пирамиде
Никитинский театр готовит для воронежцев второй фестиваль «Центр»
Воронежский губернатор оценил деятельность АИР
В Воронеже женщины во время родов смогут сами управлять обезболиванием
На Левом берегу Воронежа канализацию проложили поверх железнодорожных путей
В Воронеже у лоточников изъяли 310 килограмм сухофруктов
В воронежском магазине поймали похитителя колбасы
Поймали жителя Воронежской области, устроившего ДТП, в котором погибла девушка и двое пострадали
В центре Воронежа появилось табло с временем прибытитя маршруток
Чаще всего воронежцев штрафуют за нарушение правил благоустройства
Воронежец пытался нелегально вывезти из Владивостока 550 кг красной икры
В центре Воронежа из горящего здания эвакуировали 4 человек
Воронежский драмтеатр ставит «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева
Воронежцам покажут, как известный британский фэшн-фотограф проиллюстрировал календарь Пирелли
В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»
В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор
В пяти районах Воронежской области рухнули крыши