Более 60 воронежцев потеряли миллионы рублей в финансовой пирамиде

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-29T13:32:06+03:00

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Примерно с 10 по 18 декабря 2018 года в Воронеже закрылся офис кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Назвать точный день, когда эта финансовая пирамида начала разваливаться, невозможно - все было сделано максимально внезапно.

Перед Новым годом первые же воронежцы, которые наткнулись на закрытые жалюзи и растяжки с надписью «Аренда помещения», начали бить тревогу. Хотя некоторые горожане до сих пор могут не знать, что лишились денег, ведь их договоры «действуют» до весны и даже до лета.

- Поступило порядка 60 обращений граждан о невозврате вкладов, сделанных в воронежских филиалах кредитных потребительских кооперативов, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Деятельность компании была прекращена без уведомлений и выплат.

Вскоре полиции удалось выяснить, что директор организации просто присваивал деньги вкладчиков, составляя фиктивные документы о расходе их на нужды кооператива. По предварительным данным, воронежцы потеряли более 25 миллионов рублей.

КПК «Капитал Инвест» открылся, если судить по официальным записям, в январе 2014 года. Сеть офисов быстро разрослась по 13 регионам России. Компания предлагала займы под залог недвижимости и готова была принимать сбережения.

К слову, сайт «Капитал Инвеста» до сих пор работает. По «Максимальному тарифу» там предлагают от 9,5% до 13,05% годовых. Действительно, предложение намного заманчивее, чем во всех крупных банках. К тому же можно вложить даже 10 тысяч рублей. Неудивительно, что многие из пострадавших - пенсионеры.

Можно, конечно, вспомнить о том, что обычно вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей застрахованы, но..

- В договоре о страховке нет ничего! Есть просто рекламный проспект, в котором написано все застраховано. По этому рекламному проспекту я и звонила: оказалось указанная компания страховая лишена лицензии, - рассказывает Наталия Шацкая.

Возврата вложенных средств специалисты рекомендуют добиваться через суд. Но ответчика-то еще предстоит найти.