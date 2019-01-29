2019-01-29T13:12:49+03:00
Звезды

Никитинский театр готовит для воронежцев второй фестиваль «Центр»

Форум негосударственных театральных объединений начнется с 29 апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Руководство Никитинского театра работает над программой второго фестиваля негосударственных театров «Центр». Форум пройдет с 29 апреля по 4 мая. Худрук Никитинского Борис Алексеев рассказал, что этот фестиваль будет масштабнее предыдущего, в том числе и по географии участников. В Воронеж приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, обсуждается участие частного театра из Казахстана.

В образовательной программе «Центра» планируются лекции ведущих театральных критиков, читки пьес воронежских драматургов проекта «Школа». Будет и сюрприз - спецпроект «Мальчики»: спектакль, где театр выйдет за рамки привычной сцены.

Напомним, в программе первого фестиваля «Центр» показали шесть спектаклей театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и Воронежа, уличные выступления, концерты, выставки, прошли кофейный фестиваль и режиссерская лаборатория, в рамках которой создали три эскиза спектаклей о жизни и судьбе знаменитых воронежцев. Форум посетили около 10 тысяч человек.

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