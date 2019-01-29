2019-01-29T12:42:34+03:00
Общество

В Воронеже женщины во время родов смогут сами управлять обезболиванием

А специальная программа не допустит передозировки
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конце прошлого года родильный дом больницы «Электроника» приобрел инфузионный насос для проведения эпидурального обезболивания родов. Говоря проще, теперь сама роженица может управлять процессом обезболивания. Это особенно актуально при длительных и болезненных первых родах.

Как объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения области, предварительно врач будет программировать аппарат так, чтобы исключить возможность передозировки и других осложнений. Девяти пациенткам уже был применен новый метод введения лекарств.

Вообще же акушерский стационар БСМП №10 рассчитан на 175 коек. В нем принимают более пяти тысяч родов в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в доме на улице Матросова разрушились балконные плиты
Единороссы Воронежской области переизбрали лидера регионального отделения
В Воронеже отреставрируют «Дом Федорова»
В Воронеже в торговом центре женщина ударила шестилетнего мальчика по лицу
Воронежский аэропорт запустил автоэкспрессы для иногородних пассажиров
В Воронеже из-за заваренного мусоропровода подъезд многоэтажки превратился в свалку
Житель Воронежа организовал наркопритон
В Воронеже 14 школ частично закрыты на карантин
Более 60 воронежцев потеряли миллионы рублей в финансовой пирамиде
Никитинский театр готовит для воронежцев второй фестиваль «Центр»
Воронежский губернатор оценил деятельность АИР
На Левом берегу Воронежа канализацию проложили поверх железнодорожных путей
В Воронеже у лоточников изъяли 310 килограмм сухофруктов
В воронежском магазине поймали похитителя колбасы
Поймали жителя Воронежской области, устроившего ДТП, в котором погибла девушка и двое пострадали
В центре Воронежа появилось табло с временем прибытитя маршруток
Чаще всего воронежцев штрафуют за нарушение правил благоустройства
Воронежец пытался нелегально вывезти из Владивостока 550 кг красной икры
В центре Воронежа из горящего здания эвакуировали 4 человек
Воронежский драмтеатр ставит «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева
Воронежцам покажут, как известный британский фэшн-фотограф проиллюстрировал календарь Пирелли
В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»
В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор
В пяти районах Воронежской области рухнули крыши