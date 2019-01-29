В Воронеже женщины во время родов смогут сами управлять обезболиванием

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-29T12:42:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце прошлого года родильный дом больницы «Электроника» приобрел инфузионный насос для проведения эпидурального обезболивания родов. Говоря проще, теперь сама роженица может управлять процессом обезболивания. Это особенно актуально при длительных и болезненных первых родах.

Как объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения области, предварительно врач будет программировать аппарат так, чтобы исключить возможность передозировки и других осложнений. Девяти пациенткам уже был применен новый метод введения лекарств.

Вообще же акушерский стационар БСМП №10 рассчитан на 175 коек. В нем принимают более пяти тысяч родов в год.