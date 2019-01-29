На Левом берегу Воронежа канализацию проложили поверх железнодорожных путей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-29T12:09:58+03:00

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В Воронеже запустили новый канализационный коллектор на улице Серова - трубопровод диаметром 300 мм с современным насосным оборудованием.

Ранее на этом участке функционировали три канализационные линии, которые проходили под железнодорожными путями. Сеть строили в 70-х без учета развития городской инфраструктуры.

Теперь вместо изношенных труб проложили новый - напорный трубопровод - над железнодорожными путями.

- Серьезная нагрузка на коллектор, постоянная вибрация из-за проходящих поездов, а также обилие на участке грунтовых вод требовали особого конструктивного подхода к строительству. В итоге, линию проложили в футляре, который сводит к минимуму механическое воздействие на трубу, - рассказали в «РВК-Воронеж». - Вновь проложенный участок коллектора улучшит водоотведение и снизит вероятность возникновения нештатных ситуаций на сетях канализации в квартале, ограниченном улицами Ржевская, Димитрова, Серова, Дальневосточная, Волгоградской, а также переулками Хасана, Усманским, Волочаевским.