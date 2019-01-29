В Воронеже у лоточников изъяли 310 килограмм сухофруктов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-29T11:50:02+03:00

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В Коминтерновском районе Воронежа проходят совместные рейды чиновников с полицейскими с целью пресечения незаконной торговли и реализации алкоголя. Проверяющие прошли по Московскому проспекту в районе домов №8, 46 и 82 и по улице Шишкова в районе дома №65. Результатом этой работы стало изъятие 310 килограмм сухофруктов.

- В ходе этих рейдов проверили девять торговых точек – две из них закрыли, - рассказали в управе Коминтерновского района. - На улице Машиностроителей, 80 сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. А на улицах 9 Января, 274-276 в «Бистро» и Генерала Лизюкова, 56 в «Чебуречной-24» изъяли алкогольную продукцию.