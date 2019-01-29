В воронежском магазине поймали похитителя колбасы

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-29T11:41:20+03:00

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Сотрудники гипермаркета на улице Новосибирской средь бела дня задержали грабителя. Мужчина покусился не на деньги: пытался вынести продукты, минуя кассу. В частности, в 14.00 похититель взял с полки три палки колбасы и собирался выйти с ними без оплаты товара. Сотрудники сами схватили нарушителя. Камеры видеонаблюдения записали действия колбасного вора.

В отделе полиции 33-летний мужчина, оказавшийся ранее судимым, признался в покусительстве на колбасу. Теперь ему придется ответить за грабеж.