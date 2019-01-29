Поймали жителя Воронежской области, устроившего ДТП, в котором погибла девушка и двое пострадали
Нарушитель был в федеральном розыске с сентября
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Задержали виновника ДТП, который с сентября 2018 года находился в федеральном розыске. 22-летний житель Павловска удрал с места аварии, которая случилась вечером 8 сентября на 316-м километре дороги «Белгород-Павловск».
Водитель автомобиля «ВАЗ-21214» не справился с управлением, когда машина перевернулась, он просто сбежал. 17-летняя девушка, сидевшая на заднем сидении, умерла, двое парней, 17 и 26 лет, с травмами различной степени тяжести попали в больницу.
Виновник ДТП скрывался у родственников в Средней Азии, но накануне его задержали в одном из аэропортов Москвы.