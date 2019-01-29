В центре Воронежа появилось табло с временем прибытитя маршруток

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-29T10:43:50+03:00

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Воронежцы могут увидеть, через сколько подойдет нужная им маршрутка. В центре города, на остановке Брно появилось первое табло со временем прихода транспорта и местоположением маршруток.

Соцпроект предложила запустить частная фирма. В ее планах, что такие мониторы появятся в витринах магазинов, расположенных на остановках. Это обезопасит гаджеты от вандалов и решит проблему подогрева мониторов в зимнее время.