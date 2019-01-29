Чаще всего воронежцев штрафуют за нарушение правил благоустройства

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-29T10:29:10+03:00

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За 2018 год административная комиссия Ленинского района собиралась 28 раз и рассмотрела 804 протокола, наложив на нарушителей 665 штрафов на общую сумму 2,1 миллиона рублей.

Как и раньше, чаще всего претензии возникают к нарушителям правил благоустройства. За такие провинности предусмотрены штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей на граждан, от трех до пяти – на должностных лиц и от пяти до 25 – на юридических лиц. Кстати, последних в течение прошлого года штрафовали 134 раза.

В сравнении с другими районами в Ленинском самый высокий процент взысканных штрафов – почти 90%.