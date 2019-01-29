Воронежец пытался нелегально вывезти из Владивостока 550 кг красной икры
Мужчина собирался провезти ее в багаже пассажиров
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В аэропорту Владивостока сняли с рейса жителя Воронежской области, пытавшегося в багаже пассажиров провезти красную икру. Ни много ни мало… 552 кг. Без документов.
Как признался нарушитель сотрудникам транспортной полиции, деликатес он приобрел за миллион рублей у знакомого с Камчатки и собирался перепродать в Воронеже.
Против него возбудили административное дело по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморью.