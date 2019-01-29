В центре Воронежа из горящего здания эвакуировали 4 человек

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-29T10:07:28+03:00

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С восьми утра 29 января огнеборцы тушили пожар в самом центре Воронежа. Горело здание на Кольцовской - огонь был виден в окна дома. Фотографии пожара появились в сообществе "Типичный Воронеж".

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Кольцовской, 12 поступило на пульт дежурного в 7.55. Огонь ликвидировали четыре пожарных расчета, эвакуировали 4 человек. Огонь ликвидировали в 8.20, никто не пострадал, сгорели вещи в квартире, - сообщили в региональном управлении МЧС России.