2019-01-29T10:07:28+03:00
Происшествия

В центре Воронежа из горящего здания эвакуировали 4 человек

Пожар тушили на Кольцовской
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото Типичный Воронеж, Сергей Талтынов.фото Типичный Воронеж, Сергей Талтынов.
Изменить размер текста:

С восьми утра 29 января огнеборцы тушили пожар в самом центре Воронежа. Горело здание на Кольцовской - огонь был виден в окна дома. Фотографии пожара появились в сообществе "Типичный Воронеж".

- Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на Кольцовской, 12 поступило на пульт дежурного в 7.55. Огонь ликвидировали четыре пожарных расчета, эвакуировали 4 человек. Огонь ликвидировали в 8.20, никто не пострадал, сгорели вещи в квартире, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24