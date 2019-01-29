Воронежский драмтеатр ставит «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-29T09:09:47+03:00

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Кольцовский театр почти готов пригласить воронежцев на новый спектакль. Никита Рак завершает работу над постановкой «Солнечная линия» по пьесе популярного драматурга Ивана Вырыпаева. Это произведение воронежцы слышали в драмтеатре в формате читки в рамках творческой лаборатории СИТО 2016 года. Эскиз был восторженно принят зрителями. Поэтому спустя три года пьеса вернулась в театр - уже в формате полноценного спектакля.

Герои, муж и жена, после семи лет брака пришли к непреодолимым разногласиям. Что мешает двум любящим понять друг друга? Какая непреодолимая преграда стоит между ними? Когда возникла эта солнечная линия, разделяющая двух людей, и есть ли возможность ее пересечь? Свой ответ на эти вопросы попытаются дать режиссер и актеры Алевтина Чернявская и Евгений Баханов.

Премьера пройдет 9 февраля на малой сцене театра. (16+).