Воронежский драмтеатр ставит «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева
Кольцовский театр почти готов пригласить воронежцев на новый спектакль. Никита Рак завершает работу над постановкой «Солнечная линия» по пьесе популярного драматурга Ивана Вырыпаева. Это произведение воронежцы слышали в драмтеатре в формате читки в рамках творческой лаборатории СИТО 2016 года. Эскиз был восторженно принят зрителями. Поэтому спустя три года пьеса вернулась в театр - уже в формате полноценного спектакля.
Герои, муж и жена, после семи лет брака пришли к непреодолимым разногласиям. Что мешает двум любящим понять друг друга? Какая непреодолимая преграда стоит между ними? Когда возникла эта солнечная линия, разделяющая двух людей, и есть ли возможность ее пересечь? Свой ответ на эти вопросы попытаются дать режиссер и актеры Алевтина Чернявская и Евгений Баханов.
Премьера пройдет 9 февраля на малой сцене театра. (16+).