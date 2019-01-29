Воронежцам покажут, как известный британский фэшн-фотограф проиллюстрировал календарь Пирелли

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-29T08:31:36+03:00

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1 февраля в музее имени Крамского стартует необычный проект: воронежцам покажут снимки известного британского фэшн-фотографа Тима Уокера, который проиллюстрировал календарь Pirelli за 2018.

Сделать съемку для календаря компании Пирелли очень престижно для фотографа. Свою историю это эксклюзивный календарь, который выпускается ограниченным тиражом и не бывает в продаже (купить его можно только на аукционе), а распространяется он среди випов, начал в 1964-м. Первую съемку для него делал официальный фотограф «Битлз» Роберт Фриман. Календарь стал сенсацией, с тех пор сняться для него считается честью. В свое время на страницах календаря побывали супермодели Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбел, Кейт Мосс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Наталья Водянова, актрисы Софии Лорен, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Дженнифер Лопес, Моника Белуччи.

Особенностью календаря 2018 года стало то, что для него снялись исключительно темнокожие модели. Компания «Пирелли» в своем ежегодном календаре старается отражать актуальные проблемы. В 2018-м завуалировано проиллюстрировали проблему дискриминации в фэшн-индустрии. Тим Уокер привлек к съемкам 18 звезд и молодых талантов, среди которых музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели. К примеру, Наоми Кэмпбелл сыграла Королевского Палача, актриса Вупи Голдберг превратилась в Герцогиню. Съемки календаря проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и главный редактор британского Vogue, икона современного мира моды Эдвард Эннинфул.

Выставка продлится до 17 марта.