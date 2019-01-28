2019-01-28T23:45:33+03:00
Общество

В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»

А неподалеку лежали 6 кг манки без названия
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Левобережного района провели работу Воронежского областного специализированного дома ребенка. И нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности.

В нескольких группах на окнах заметили паутину. В кладовой, где хранятся продукты, в производственных помещениях пищеблока, в буфете карантинной группы, на лестницах была нарушена целостность отделки стен и потолков.

Кроме того, сотрудники прокуратуры обнаружили 15 килограммов просроченных овсяных хлопьев «Геркулес» и 6 кг манки без названия и каких-либо документов. Всю эту продукцию отправили на уничтожение.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»; ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»; ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ «нарушение изготовителем, исполнителем требований технических регламентов» и ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ «нарушение требований пожарной безопасности».

Дела направлены для дальнейшего рассмотрения в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и территориальный отдел надзорной деятельности по Железнодорожному и Левобережному районам г. Воронежа регионального ГУ МЧС.

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