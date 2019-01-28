2019-01-28T22:22:43+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области потребовал быстро очистить крыши от снега

Такое заявление Александр Гусев сделал после нескольких ЧП, лишь по счастливой случайности не закончившимися трагедиями
Юрий КОЗЛОВ
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Самое "свежее" ЧП - рухнувшая крыша детсада № 1 в Поворино.Самое "свежее" ЧП - рухнувшая крыша детсада № 1 в Поворино.Фото: предоставлено заведующей детсада.
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В понедельник, 28 августа, губернатор Александр Гусев сделал резкие заявления на внеочередном заседании комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С 24 по 28 января в Воронежской области обрушились крыши в пяти районах. Самый «свежий» случай был в Поворино – там утром 28 января не выдержала напора скопившегося на ней снега кровля детского сада № 1. Все дети, к счастью, были на прогулке. Кроме того, в Рамонском районе рухнула крыша ФАПа, в Грибановском и Каширском – жилые дома, в Борисоглебске – ремонтный цех ПАТП. Там пострадавших тоже не было.

Губернатор поручил срочно начать активно чистить крыши. Причем напомнил, что такая задача была поставлена еще 23 января. И пообещал санкции по отношению к чиновникам, ответственным за то, что с тех пор так ничего и не сделали.

- Уже 29 января главы районов должны мне представить план по очистке кровель – очередность и сроки. Это касается и Воронежа. Кроме того, максимально быстро необходимо привести в порядок все обрушившиеся крыши, - сказал Александр Гусев

Руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков сообщил о том, что в ближайшее время в регионе не ожидается снегопадов. Однако, по данным синоптиков, в середине недели наступит потепление, повышается опасность падения льда с крыш.

Губернатор подчеркнул, что крыши надо очищать как можно быстрее, чтобы не допустить новых несчастных случаев.

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